To Τwitter πάνω από το debate: Η βραχνιασμένη Τζίμα, το «σπάουαρ» του Ανδρουλάκη και το...σπαστικό κουδουνάκι

Στο πρώτο debate των πολιτικών αρχηγών μετά από από 8 χρόνια είναι στραμμένα τα βλέμματα των χρηστών στο Twitter.

Στη διάρκεια του debate όπως ήταν αναμενόμενο, η πλατφόρμα που πήρε… φωτιά από τα σχόλια των χρηστών δεν ήταν άλλη από το Twitter. Εκτός, όμως, από την ίδια την τηλεμαχία, το ενδιαφέρον τράβηξαν και τα πρόσωπα και πράγματα...Προς μεγάλη… λύπη όσων περίμεναν ότι θα απασχολήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί, το πρόσωπο που βρέθηκε ψηλότερα από κάθε άλλο στα trends, ήταν η Ράνια Τζίμα, μετά ήταν η γραβάτα του Γενικού Γραμματέα, το «βάπτισμα» του spyware...σε «σπάουαρ» από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και σίγουρα το ενοχλητικό κουδουνάκι που ακουγόταν και στους δέκτες κάθε φορά που τελείωνε ο χρόνος.

Μόνο αυτή θα μπορούσε να συντονίσει και να παρουσιάσει με απόλυτη επιτυχία το #debate #ERTDebate



And you can't change my mind pic.twitter.com/vxsl3UgQwr