«Ξύπνησε» το ηφαίστειο Φουέγκο στη Γουατεμάλα - Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από την έκρηξη

Εξερράγη το ηφαίστειο Φουέγκο στη Γουατεμάλα.

Εξερράγη σήμερα το ηφαίστειο Φουέγκο στη Γουατεμάλα, αλλά μέχρι στιγμής η υπηρεσία πολιτικής προστασίας δεν έχει δώσει εντολή εκκένωσης οικισμών. Το ηφαίστειο βρίσκεται σε απόσταση 35 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα της χώρας και είναι το πιο ενεργό σε όλη την Κεντρική Αμερική.

This is ARCHIVE footage of Volcan de Fuego erupting in 2018. There are other more dramatic videos which are awful 😢 I hope people are keeping well away. It’s quite concerning 🙏



Video source: Serg CG on YT #volcandefuego #volcan #fuego #volcano #guatemala pic.twitter.com/lmfc0ZMkoM