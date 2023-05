Μπουνιές και κλοτσιές μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων στην Άγκυρα (vid)

Ουκρανοί διέκοψαν την ομιλία Ρώσου αξιωματούχου ενώ εκείνος έσκισε ουκρανική σημαία.

Το απόλυτο χάος επικράτησε στην 'Αγκυρα, μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων αντιπροσώπων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας (PABSEC).

Οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου, καταγράφηκαν όταν Ουκρανοί διέκοψαν την ομιλία Ρώσου αξιωματούχου.

🥊 In Ankara 🇹🇷, during the events of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Community, the representative of Russia 🇷🇺 tore the flag of Ukraine 🇺🇦 from the hands of a 🇺🇦 Member of Parliament.



The 🇺🇦 MP then punched the Russian in the face. pic.twitter.com/zUM8oK4IyN