Τρόμος στην Ατλάντα: Ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε νοσοκομείο (vid)

Επίθεση σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (3/5) σε νοσοκομείο στην Ατλάντα με άγνωστο άνδρα να ανοίγει πυρ, τραυματίζοντας «αρκετά άτομα», πριν το σκάσει από το σημείο. Η αστυνομία εκλήθη στο Northside Medical Hospital Midtown, ύστερα από αναφορές για ενεργό δράστη εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος.

BOLO - Suspect is still at large. pic.twitter.com/M8GkXa8dmM

Όπως φαίνεται από τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας, ο άνδρας, φορώντας μάσκα προσώπου και κραδαίνοντας μία τσάντα μπροστά του, έβγαλε ένα όπλο στην υποδοχή του νοσοκομείου. Οι αρχές έχουν δώσει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του και καλούν τους πολίτες να δώσουν τυχόν πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

This is America in 2023. A man taking his lunch break gets caught in the Atlanta mass shooting. pic.twitter.com/DYmBXiuDbb