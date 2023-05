Τα απίστευτα αντανακλαστικά αστυνομικού δευτερόλεπτα πριν σημειωθεί τροχαίο ατύχημα (vid)

Στα πλάνα φαίνεται ο αστυνομικός να στέκεται στην άκρη του δρόμου, ανταποκρινόμενος σε ένα περιστατικό. Ξαφνικά, ένα αυτοκίνητο εμφανίζεται στο βάθος και αρχίζει να περιστρέφεται εκτός ελέγχου, κατευθυνόμενο κατευθείαν προς το μέρος του.

Ένας αστυνομικός στο Τέξας απέφυγε οριακά ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα, όταν ένα αυτοκίνητο βγήκε εκτός ελέγχου και παραλίγο να τον χτυπήσει. Η απίστευτη στιγμή καταγράφηκε από την κάμερα και έκτοτε έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα πλάνα φαίνεται ο αστυνομικός να στέκεται στην άκρη του δρόμου, ανταποκρινόμενος σε ένα περιστατικό. Ξαφνικά, ένα αυτοκίνητο εμφανίζεται στο βάθος και αρχίζει να περιστρέφεται εκτός ελέγχου, κατευθυνόμενο κατευθείαν προς το μέρος του. Ο αξιωματικός καταφέρνει να αντιδράσει γρήγορα, καθώς το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στην μπάρα πίσω του.

Speeders crash nearly proves fatal for officer on traffic stop. https://t.co/cKgxuwsLUf #FCPD pic.twitter.com/83zi7JeW3u