Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι η Ουκρανία προσπάθησε να δολοφονήσει με drone τον Πούτιν

Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι κατέρριψε ουκρανικά drones που στόχευαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι κατέρριψε δύο ουκρανικά drones, κατηγορώντας το Κίεβο για απόπειρα δολοφονίας του Βλαντιμίρ Πούτιν και καταγγέλλει «τρομοκρατική ενέργεια».

Η δημοτική αρχή της Μόσχας ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε τις πτήσεις drones.

«Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν στόχο το Κρεμλίνο. Ως αποτέλεσμα των έγκαιρων ενεργειών των στρατιωτικών και των ειδικών υπηρεσιών που χρησιμοποίησαν συστήματα πολέμου με ραντάρ, οι συσκευές εξουδετερώθηκαν», ισχυρίζεται το Κρεμλίνο, σύμφωνα με το RIA Novosti.

