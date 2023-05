Οι επιστήμονες έχουν μια πρωτοποριακή εξήγηση για το τι βλέπουμε λίγο πριν από το θάνατο

Οι επιστήμονες έκαναν μια νέα ριζοσπαστική ανακάλυψη σχετικά με το τι βλέπουν οι άνθρωποι λίγο πριν πεθάνουν.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν είναι αυτοί που βρίσκονται πίσω από τη ζοφερή έρευνα και θέλησαν να εξηγήσουν γιατί, όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν, αναφέρουν συστηματικά ότι βλέπουν ένα έντονο φως, ακούνε φωνές να τους φωνάζουν ή βλέπουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν φύγει από καιρό.

Ο τομέας αυτός της έρευνας βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα, με τη μελέτη να περιλαμβάνει μόνο ένα πολύ μικρό ανθρώπινο δείγμα τεσσάρων ασθενών.

Όμως, παρά τους περιορισμούς της μελέτης, οι επιστήμονες πίσω από αυτήν ελπίζουν ότι θα ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω έρευνα στον μυστηριώδη τομέα του πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας στιγμές πριν από τον θάνατο και στη συνέχεια αντιδρά στον θάνατο.

Η υποστήριξη της ζωής τους αφαιρέθηκε με την άδεια των οικογενειών τους και, καθώς αφαιρέθηκε ο αναπνευστήρας, οι δύο παρουσίασαν αύξηση της εγκεφαλικής και καρδιακής δραστηριότητας - οι άλλοι δύο ασθενείς δεν εμφάνισαν την ίδια αύξηση στην απόδοση της εγκεφαλικής ή καρδιακής δραστηριότητας.

Οι τελικές στατιστικές τους έδειξαν αύξηση του καρδιακού ρυθμού - και μια απροσδόκητη αύξηση της δραστηριότητας των κυμάτων γάμμα σε μια περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για τη συνείδηση, τα όνειρα και τις παραισθήσεις.

Η δραστηριότητα των κυμάτων γάμμα σχετίζεται με τη συνείδηση, την έντονη σκέψη και την εστίαση και έχει συνδεθεί με επιληπτικές κρίσεις σχιζοφρένεια - συμπεριλαμβανομένων των ψευδαισθήσεων και των παραισθήσεων.

Οι δύο συμμετέχοντες στη μελέτη που παρουσίασαν αυξημένη δραστηριότητα των κυμάτων γάμμα είχαν εμφανίσει στο παρελθόν επιληπτικές κρίσεις - αλλά όχι την ώρα πριν από το θάνατο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να το εξηγήσει.

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στην επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences (Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών). Οι επιστήμονες πίσω από την έρευνα πιστεύουν ότι αυτά τα κύματα και οι παραισθήσεις που προκαλούν θα μπορούσαν να ευθύνονται για τις αναφορές ανθρώπων που βλέπουν ένα έντονο φως, ακούνε φωνές ή έχουν οράματα των αγαπημένων τους προσώπων κοντά στο θάνατο.