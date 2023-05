Εργατική Πρωτομαγιά: Χιλιάδες Γάλλοι διαδηλώνουν κατά του συνταξιοδοτικού (vid)

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί σε πολλές μεγάλες και μικρότερες πόλεις με τα εργατικά συνδικάτα έχουν οργανώσει περισσότερες από 300 συγκεντρώσεις

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες στη Γαλλία διαδηλώνουν σήμερα, ανήμερα της Εργατικής Πρωτομαγιάς για να εκφράσουν, μεταξύ άλλων την αντίθεσή τους στην αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στην οποία επιμένει η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν.

Στο πλαίσιο αυτό, διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί σε πολλές μεγάλες και μικρότερες πόλεις με τα εργατικά συνδικάτα έχουν οργανώσει περισσότερες από 300 συγκεντρώσεις. Σε όλη τη χώρα, οι αρχές ανέμεναν από 500.000 ως 650.000 διαδηλωτές. Μόνο στο Παρίσι αναμένονταν 100.000 διαδηλωτές.

Νωρίτερα το πρωί, ακτιβιστές του Extinction Rébellion κάλυψαν με μπογιές το Ίδρυμα Louis Vuitton, που βρίσκεται στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού. Οι ακτιβιστές ζητούν δράση «κατά των πλουσίων» σε ένδειξη αλληλεγγύης στους εργαζόμενους για την Πρωτομαγιά. Επίσης σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν από την έναρξη κι όλας της πορείας στη Λυών σήμερα το πρωί.

People took to the streets of #Paris again to protest against the pension reform. pic.twitter.com/3sZTgG46Ep