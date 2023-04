Η σοκαριστική στιγμή που άνδρας τρώει ζωντανό χρυσόψαρο μπροστά σε πλήθος κόσμου

O άνδρας βάζει το χέρι του σε ένα δοχείο γεμάτο νερό και αρπάζει ένα ζωντανό χρυσόψαρο. Στη συνέχεια, προχωρά να βάλει το ψάρι στο στόμα του και το καταπίνει ολόκληρο, ενώ το πλήθος ουρλιάζει.

Σε ένα σοκαριστικό περιστατικό που άφησε πολλούς ανθρώπους εμβρόντητους και αηδιασμένους, ένας κορυφαίος παράγοντας αγώνων καταγράφηκε από την κάμερα να καταπίνει ένα ζωντανό χρυσόψαρο, ενώ οι θεατές ούρλιαζαν από τρόμο. Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και κοινοποιήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσε οργή.

Το βίντεο δείχνει τον παράγοντα των αγώνων, να στέκεται σε μια πίστα με μια ομάδα ανθρώπων. Στο βάθος ακούγεται δυνατή μουσική να παίζει, ενώ το πλήθος ζητωκραυγάζει και φωνάζει. Ξαφνικά, ο άνδρας βάζει το χέρι του σε ένα δοχείο γεμάτο νερό και αρπάζει ένα ζωντανό χρυσόψαρο. Στη συνέχεια, προχωρά να βάλει το ψάρι στο στόμα του και το καταπίνει ολόκληρο, ενώ το πλήθος ουρλιάζει.

Hamish Macauley, a rising star of the bloodstock industry, was filmed swallowing a live goldfish on the dancefloor at Punchestown Festival.https://t.co/M1KZZgq4Rl