Με Action Button θα κυκλοφορήσει τελικά το iPhone 15 Pro (pics)

Και πάλι αλλαγή από μεριάς Apple για τα νέα της smartphones.

Τον Σεπτέμβριο θα γνωρίσουμε από κοντά τα νέα iPhone 15 και φαίνεται πως η Apple έκανε και πάλι αλλαγή στα πλάνα της.

Εδώ και μήνες ακουγόταν η φήμη πως η αμερικανική εταιρεία θα αλλάξει αρκετά από τα πλήκτρα του τηλεφώνου της και μάλιστα θα αντικαταστήσει και τον διακόπτη mute με ένα Action Button.

Πριν από μερικές ημέρες αναφέρθηκε πως υπήρξε πρόβλημα στο κομμάτι της παραγωγής και τελικά η Apple αναβάλλει αυτά τα πλάνα για το 2024, αλλά φαίνεται πως έχουμε… ανατροπή στην ανατροπή.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ιστοσελίδα 9to5Mac, τα νέα τηλέφωνα θα κυκλοφορήσουν τελικά με αυτό το νέο μηχανισμό που θα δίνει στο χρήστη και αρκετές παραπάνω λειτουργίες, τουλάχιστον στα μοντέλα iPhone 15 Pro και iPhone 15 Pro Max.

Στις νέες εικόνες που εμφανίστηκαν (renders) φαίνεται μάλιστα πως και το bumper στο πίσω μέρος της συσκευής δεν θα είναι όσο μεγάλο αναμέναμε με τα μέχρι και σήμερα δεδομένα.

Περισσότερα για τα iPhone 15 αναμένουμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα.

This is likely the final iPhone 15 Pro design!



Same volume buttons, new ‘Action’ button, and slim bezels



Renders: @ianzelbo pic.twitter.com/kYeVoGWbvz