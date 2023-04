Πως σχεδιάστηκε η τελική μάχη στο God of War του 2018; (vids)

Η Sony Santa Monica μιλάει για τη μεγάλη μάχη του Kratos στο τέλος του προηγούμενου game.

To God of War κυκλοφόρησε το 2018 και κατάφερε να αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές σε όλα τα επίπεδα. Το παιχνίδι έκλεισε πέντε χρόνια στην αγορά και η Sony Santa Monica, το studio που το δημιούργησε, έβγαλε στη δημοσιότητα μερικές ενδιαφέρουσες σκηνές από τη φάση της ανάπτυξης. (Προσοχή, στη συνέχεια του κειμένου ακολουθούν spoilers).

Η εταιρεία εστίασε ειδικά στην τελική μάχη με τον Baldur, όπου και ο Kratos τον αντιμετωπίζει με τη βοήθεια του γιου του. Αρχικά, η ομάδα δημοσίευσε ένα σχετικό video με το motion capture του μεγάλου κακού.

The final boss fight with Baldur includes emotional cinematics, a massive Giant, and a multi-phase fight across several locations.



To celebrate the 5th Anniversary, our team looks back on how they crafted one of #GodOfWar (2018)'s most iconic fights!



