Η τεχνητή νοημοσύνη «φέρνει» στη ζωή τους Biggie και Tupac με ένα τραγούδι που έχει ξετρελάνει το διαδίκτυο (vid)

Ένα νέο τραγούδι στο οποίο συμμετέχουν οι δύο θρύλοι κυκλοφόρησε και οι θαυμαστές το χαρακτηρίζουν ως αριστούργημα.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε μουσική και ένα πρόσφατο έργο επανέφερε στη ζωή δύο από τους μεγαλύτερους ράπερ όλων των εποχών, τους Notorious B.I.G. και Tupac Shakur. Ένα νέο τραγούδι στο οποίο συμμετέχουν οι δύο θρύλοι κυκλοφόρησε και οι θαυμαστές το χαρακτηρίζουν ως αριστούργημα.

Το τραγούδι δημιουργήθηκε από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων τεχνητής νοημοσύνης και μουσικών παραγωγών. Χρησιμοποίησαν αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για να αναλύσουν και να αναπαράγουν τα φωνητικά μοτίβα, τις συνθέσεις και τα στυλ των ράπερ. Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη δημιουργία ενός νέου ρυθμού και μιας ενορχήστρωσης που ταιριάζει με τους εμβληματικούς ήχους των ράπερ.

