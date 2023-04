Παιχνίδι προσομοίωσης καταργήθηκε επειδή ήταν υπερβολικά ρεαλιστικό (vid)

Το εν λόγω παιχνίδι είναι μια προσομοίωση με φωτορεαλιστικό υλικό από κάμερες σώματος, το οποίο έχει επικριθεί ως υπερβολικά ρεαλιστικό και δυνητικά τραυματικό για τους παίκτες.

Η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών είναι γνωστή εδώ και καιρό για την υπέρβαση των ορίων της τεχνολογίας και τη δημιουργία ολοένα και πιο ρεαλιστικών εικονικών κόσμων. Όμως μια πρόσφατη κυκλοφορία έχει προκαλέσει διαμάχη επειδή πήγε τον ρεαλισμό σε ένα νέο επίπεδο. Το εν λόγω παιχνίδι είναι μια προσομοίωση με φωτορεαλιστικό υλικό από κάμερες σώματος, το οποίο έχει επικριθεί ως υπερβολικά ρεαλιστικό και δυνητικά τραυματικό για τους παίκτες.

Το παιχνίδι επιτρέπει στους παίκτες να «μπουν στα παπούτσια» ενός αστυνομικού. Το παιχνίδι διατίθεται στην αγορά ως μια ρεαλιστική απεικόνιση της αστυνομικής εργασίας, με τους παίκτες να έχουν ως αποστολή να ανταποκρίνονται σε κλήσεις, να προβαίνουν σε συλλήψεις και να πλοηγούνται σε διάφορες καταστάσεις.

Αυτό όμως που το κάνει να ξεχωρίζει από άλλα παιχνίδια προσομοίωσης αστυνομίας είναι η χρήση φωτορεαλιστικών εικόνων από κάμερες σώματος. Το παιχνίδι χρησιμοποιεί πραγματικό υλικό από κάμερες σώματος από πραγματικές αστυνομικές συναντήσεις, το οποίο στη συνέχεια ενσωματώνεται στον εικονικό κόσμο του παιχνιδιού.

