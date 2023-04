Πονάς μόνο που το βλέπεις: Η στιγμή που ποδηλάτης χτύπησε πεζό (vid)

Kαθώς αυξάνεται ο αριθμός των ποδηλατών στους δρόμους, αυξάνεται και ο κίνδυνος ατυχημάτων και τραυματισμών.

Ένας ποδηλάτης κατά τη διάρκεια ενός αγώνα χτύπησε ένα περαστικό, ο οποίος αψήφισε το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή λάμβανε μέρος ένας αγώνας. Ο ποδηλάτης μη μπορώντας να ελαττώσει την ταχύτητα του, έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε έναν πεζό.

Η ποδηλασία έχει γίνει δημοφιλής τρόπος μετακίνησης τα τελευταία χρόνια, με πολλούς ανθρώπους να στρέφονται στο ποδήλατο ως έναν τρόπο να παραμένουν δραστήριοι, να εξοικονομούν χρήματα από τα έξοδα μεταφοράς και να μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα. Ωστόσο, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ποδηλατών στους δρόμους, αυξάνεται και ο κίνδυνος ατυχημάτων και τραυματισμών.

Officers from the Roads And Transport Squad are investigating an incident where a cyclist has crashed, causing injury to a pedestrian



Once identified, the cyclist will be fined £800.85pic.twitter.com/zjRte9gZby