Αεροσυνοδός έγινε έξαλλη επειδή κάποιος έριξε ρύζι (vid)

Το περιστατικό συνέβη στις 16 Απριλίου, σε πτήση από την Ατλάντα στο Χιούστον και σύμφωνα με επιβάτη, η απογείωση καθυστέρησε μία ώρα, κατά την οποία η αεροσυνοδός αρχικά ρωτούσε ποιος είχε ρίξει το φαγητό και στη συνέχεια τους επέπληξε όλους.

Ένας ασυνήθιστος λόγος προκάλεσε την καθυστέρηση πτήσης της Southwest Airlines. Κάποιος από τους επιβάτες έριξε στον διάδρομο ρύζι, κάτι που προκάλεσε το ξέσπασμα αεροσυνοδού.

«Η αεροσυνοδός ήταν πραγματικά έξαλλη. Πήγαινε πάνω- κάτω στον διάδρομο και ρωτούσε έναν προς έναν ποιος έριξε το ρύζι», δήλωσε η Τζένιφερ Σάπερ, η οποία με αναρτήσεις της στο Twitter έκανε γνωστό το περιστατικό. «Είπε ότι δεν θα φύγουμε από την πύλη μέχρι να καθαρίσει κάποιος. Τελικά καθάρισε η ίδια, αλλά όλη την ώρα ούρλιαζε στους επιβάτες», συμπλήρωσε η Τζένιφερ Σάπερ.

«Μόλις επιβιβάστηκα και κάποιος είχε ρίξει φαγητό. Η αεροσυνοδός φώναζε “ποιος έριξε ρύζι” και άρχισε να περπατάει πάνω κάτω στον διάδρομο. Αρνήθηκε να φύγουμε από την πύλη αν κάποιος δεν το καθαρίσει», έγραψε στην πρώτη από τις διαδοχικές αναρτήσεις που έκανε η Τζένιφερ Σάπερ, κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Because my travels seem to involve unintentional comedy:

Just boarded the plane and somebody spilled food. The flight attendant screamed “who spilled rice?” and is walking up and down the aisles. They are refusing to leave the gate until someone cleans the rice. pic.twitter.com/f5SfdjZcGr