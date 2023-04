Ρωσικό μαχητικό βομβάρδισε κατά λάθος τη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ (vid)

Το υπουργείο σημείωσε πως ένα μαχητικό βομβαρδιστικό Su-34 απελευθέρωσε τη βόμβα περί τις 22:15 (τοπική ώρα) και επεσήμανε πως δεν υπάρχει άλλη εξήγηση από αυτή του λάθους.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ενημέρωσε πως μαχητικό αεροσκάφος της χώρας βομβάρδισε, κατά λάθος, την πόλη Μπέλγκοροντ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Το υπουργείο σημείωσε πως ένα μαχητικό βομβαρδιστικό Su-34 απελευθέρωσε τη βόμβα περί τις 22:15 (τοπική ώρα) και επεσήμανε πως δεν υπάρχει άλλη εξήγηση από αυτή του λάθους. Η βόμβα έπεσε δίπλα σε κατοικημένα κτήρια, στο κέντρο της πόλης.

Maybe it’s a sign for russians to stop🤔 #belgorod pic.twitter.com/bpl84EuSMk

Ο περιφερειάρχης Βιάσεσλαβ Γκλάντκοφ σημείωσε πως τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές. Η έκρηξη, σύμφωνα με τον ίδιο, άφησε έναν τεράστιο κρατήρα πλάτους περίπου 20 μέτρων.

HERE WE GO 👀👀👀



Moment of the explosion in the center of Belgorod... pic.twitter.com/DlQxu6dteK