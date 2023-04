Η μυστηριώδης λάμψη στο Κίεβο οφείλονταν πιθανόν σε μετεωρίτη (vid)

Σε μετεωρίτη οφείλονταν κατά πάσα πιθανότητα η λάμψη που φώτισε τον ουρανό του Κιέβου.

Η μυστηριώδης λάμψη που φώτισε το βράδυ της Τετάρτης (19/4) τον ουρανό του Κιέβου και προκάλεσε ένα σύντομο αντιαεροπορικό συναγερμό οφειλόταν πιθανόν σε μετεωρίτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η ουκρανική διαστημική υπηρεσία.

«Δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε επακριβώς αυτό το πράγμα. Η υπόθεσή μας είναι πως επρόκειτο για ένα μετεωρίτη, όμως μας λείπουν δεδομένα για να πιστοποιήσουμε την ακριβή φύση του», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αναπληρωτής επικεφαλής του κέντρου ελέγχου της διαστημικής υπηρεσίας της Ουκρανίας Ιγκόρ Κορνιένκο.

Another video from Kyiv. It looks like the whole sky got lit up. 😳#Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/bnObA0lSZD