Τα απομεινάρια από καταιγίδα στον Καναδά που παρομοιάστηκε με σκηνή από το «The Last of Us» (vid)

Οι συγκρίσεις μεταξύ των συνεπειών της καταιγίδας και του The Last of Us ξεκίνησαν όταν ένα βίντεο ενός πλημμυρισμένου δρόμου έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δύναμη της φύσης μπορεί να προκαλεί δέος αλλά και τρόμο. Όταν μια σφοδρή καταιγίδα έπληξε πρόσφατα την πόλη του Μόντρεαλ, στον Καναδά, άφησε πίσω της ένα ίχνος καταστροφής και χάους. Ωστόσο, αυτό που ακολούθησε στη συνέχεια ήταν κάτι απροσδόκητο. Καθώς οι εικόνες και τα βίντεο από τα επακόλουθα της καταιγίδας κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι θεατές άρχισαν να τα συγκρίνουν με σκηνές από το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι, The Last of Us.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το παιχνίδι, το The Last of Us είναι μια μετα-αποκαλυπτική περιπέτεια που διαδραματίζεται σε έναν κόσμο που έχει καταστραφεί από μια θανατηφόρα μυκητιασική μόλυνση που έχει μετατρέψει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σε πλάσματα που μοιάζουν με ζόμπι. Το παιχνίδι είναι γνωστό για τα εντυπωσιακά του γραφικά και το καθηλωτικό του gameplay, ενώ η απεικόνιση ενός κόσμου που έχει καταστραφεί από ένα καταστροφικό γεγονός του έχει χαρίσει λατρεία στους παίκτες.

Οι συγκρίσεις μεταξύ των συνεπειών της καταιγίδας και του The Last of Us ξεκίνησαν όταν ένα βίντεο ενός πλημμυρισμένου δρόμου έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο έδειχνε αυτοκίνητα βυθισμένα στο νερό, συντρίμμια να επιπλέουν και εγκαταλελειμμένα κτίρια στο βάθος. Οι θεατές είδαν αμέσως την ομοιότητα με σκηνές από το The Last of Us, όπου ο πρωταγωνιστής περιηγείται σε παρόμοια πλημμυρισμένους και εγκαταλελειμμένους δρόμους.

Καθώς περισσότερες εικόνες και βίντεο από τα επακόλουθα της καταιγίδας άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι συγκρίσεις με το The Last of Us γίνονταν όλο και πιο συχνές. Από τα κατεστραμμένα κτίρια μέχρι την υπερτροφική βλάστηση, όλα έμοιαζαν να θυμίζουν το μετα-αποκαλυπτικό σκηνικό του παιχνιδιού. Η σουρεαλιστική και σχεδόν δυστοπική αίσθηση των εικόνων έκανε δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ήταν πραγματικές.

Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ήταν πραγματικές. Η καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην πόλη και τα επακόλουθα ήταν τόσο καταστροφικά όσο φαίνονταν. Ωστόσο, οι συγκρίσεις με το The Last of Us έδειξαν πόσο πολύ έχει επηρεάσει το παιχνίδι τη λαϊκή κουλτούρα και πώς η απεικόνιση ενός κόσμου που καταστρέφεται από ένα καταστροφικό γεγονός έχει γίνει σχεδόν πρότυπο για το πώς φανταζόμαστε μετα-αποκαλυπτικά σενάρια.