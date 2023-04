Η πίτσα με μπανάνα και φυστικοβούτυρο έχει διχάσει το διαδίκτυο

Εστιατόριο που φτιάχνει πίτσα με μπανάνα και φυστικοβούτυρο έχει «ανάψει» φωτιές στον κόσμο του διαδικτύου.

Ένα εστιατόριο στις ΗΠΑ έχει σηκώσει τεράστια κουβέντα στο διαδίκτυο, λόγω μιας περίεργης πίτσας που λανσάρει και έχει την ονομασία «The Elvis».

Κι αυτό διότι εκτός από τα κλασικά υλικά που μπορεί να διαθέτει μία πίτσα, όπως το τυρί και το μπέικον, έχει ακόμα φυστικοβούτυρο, μέλι ενώ τη θέση του λουκάνικου έχει πάρει η μπανάνα.

Η πίτσα «The Elvis» έχει πάρει το όνομά της από τον βασιλιά του Rock and Roll, Elvis Presley. Κι αυτό διότι, ο «βασιλιάς» είχε περίεργες διατροφικές συνήθειες. Λέγεται ότι του άρεσε να τρώει σάντουιτς με φυστικοβούτυρο, μπανάνα και μπέικον.

Η συγκεκριμένη πιτσαρία βρίσκεται στο Σινσινάτι του Οχάιο και είναι αρκετά γνωστή παρά τους περίεργους συνδυασμούς της πίτσας «The Elvis», η οποία κοστίζει 10 δολάρια η μικρή και 28 δολάρια η μεγάλη.

Όπως καταλαβαίνετε η πίτσα «The Elvis» έχει διχάσει το διαδίκτυο, όπου έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα. «Είναι ένας περίεργος συνδυασμός», σχολίασε κάποιος. «Θα τη δοκίμαζα», έγραψε άλλος.

Υπάρχουν βέβαια κι αυτοί που διατηρούν τις επιφυλάξεις τους καθώς θα την προτιμούσαν χωρίς κάποια υλικά: «Θα δοκίμαζα χωρίς μπέικον», σημείωσε κάποιος ενώ άλλος πρόσθεσε: «Δεν είμαι σίγουρος για το τυρί, χωρίς αυτό θα έτρωγα».

The Elvis. Peanut Butter Base, Pizza Cheese, Bacon, and Bananas. Honey added post bake.

I'd give it a whirl pic.twitter.com/XpqsoK5NBI