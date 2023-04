H Xiaomi αποκαλύπτει πλήρως εντός της ημέρας το Xiaomi 13 Ultra

Το νέο φωτογραφικό smartphone έρχεται για να ξεχωρίσει.

Η Xiaomi αποκαλύπτει εντός της ημέρας τη νέα της ναυαρχίδα με πολύ σημαντικές επιδόσεις στα της φωτογραφίας, το Xiaomi 13 Ultra.

Το νέο τηλέφωνο αναμένεται να παρουσιαστεί αναλυτικά από την κινεζική εταιρεία και από την εικόνα που εντοπίζουμε στην πρόσκληση αντιλαμβανόμαστε την παρουσία του μεγάλου camera island στο πίσω μέρος που θα φιλοξενεί 4 διαφορετικούς φακούς, σε συνεργασία πάντα με την Leica.

Ακόμη, αναμένουμε dual LED flash στα αριστερά των φακών και με μια μορφή λίγο διαφορετική από αυτήν που έχουμε συνηθίσει μέχρι και τώρα.

Από τα δεδομένα που έχουν διαρρεύσει, ο αισθητήρας για την κεντρική κάμερα 50MP θα είναι ο Sony IMX989, ενώ θα υπάρχουν ακόμη δύο 50MP telephoto.

We cordially invite you to the #Xiaomi13UltraLaunchEvent. Xiaomi and @leica_camera, once again, are bringing you new wonders of mobile imaging.



Mark your calendars for #AShotAbove all, April 18th at 19:00 (GMT+8)! pic.twitter.com/a8rY5PGMFJ