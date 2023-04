Ένας 96χρονος και μία 85χρονη κέρδισαν τουρνουά Wii Bowling στην Γαλλία (vid)

Το gaming δεν κοιτά ηλικίες και δύο ηλικιωμένοι το απέδειξαν.

Το gaming δεν κοιτά ηλικίες και αυτό απέδειξαν ένας 96χρονος και μία 85χρονη που κέρδισαν ένα τουρνουά στο παιχνίδι Wii Bowling στη Γαλλία.

Η Ζανίν και ο Ζιλμπέρτ αγωνίστηκαν σε μια μεγάλη εκδήλωση που διοργανώθηκε από την οργάνωση Gamers Assembly και φιλοξενούσε αρκετά τουρνουά σε διάφορα παιχνίδια, όπως τα Overwatch 2, Super Smash Bros. Ultimate και Hearthstone.

Το ζευγάρι των ηλικιωμένων επέλεξε το Wii Bowling, ένα μέρος του Wii Sports game που κυκλοφόρησε το 2006 μαζί με το Wii και κατέγραψε τεράστια επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μπορείτε να δείτε τη στιγμή της ανακοίνωσης των νικητών και τις αντιδράσεις τους, μέσα από τα παρακάτω tweets.

This is @GamersAssembly who hosts some of the largest LANs in France. Jeanine and Gilbert were a duo representing for their retirement home



Appreciate the team letting me share pic.twitter.com/2nD22awWUn