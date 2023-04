EA Sports FC Futures: H EA ανακοίνωσε επένδυση 10 εκατ. δολαρίων σε ακαδημίες ποδοσφαίρου

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του αθλήματος και της εικόνας της.

Η EA ανακοίνωσε ένα τριετές πλάνο επένδυση 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε σχολές ποδοσφαίρου. Το πλάνο έχει όνομα EA Sports FC Future και ανακοινώθηκε μαζί με την Rockey and Wrighty Arena στην Turnham Academy στο Νότιο Λονδίνο.

Το project χρηματοδοτείται ακόμη από την βρετανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, την Premier League, την FA και την σχετική οργάνωση της βρετανικής κυβέρνησης με στόχο την ενίσχυση των εγκαταστάσεων για τις ποδοσφαιρικές ακαδημίες.

Η EA δεσμεύτηκε πως θα στηρίξει οικονομικά και την αγορά εξοπλισμού (όπως μπάλες και κώνους), ενώ μέσα στη χρονιά θα προσφέρει online πρόσβαση σε μια ευρεία βάση υλικού για νέους παίκτες και προπονητές.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τα πρόσφατα αποκαλυπτήρια του νέου λογοτύπου για το EA Sports FC, τη σειρά που θα ακολουθήσει τα ποδοσφαιρικά videogames FIFA μετά το διαζύγιο του γνωστού διανομέα και παραγωγού με την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Ο Ίαν Ράιτ και η Έμα Χάγιες θα συμμετέχουν στο πλάνο ως οι πρώτοι FC Futures ambassadors.

Introducing #EASPORTSFC FUTURES, our global plan to grow the world's game through investment in community football.



It all starts here, at Turnham Academy in London, delivered alongside @FootballFoundtn and @IanWright0.



Find out more: https://t.co/w1dtuLbNNR pic.twitter.com/cJfLlU8zHj