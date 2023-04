EA Sports FC: H EA Sports ανακοίνωσε επίσημα τη νέα εποχή των FIFA videogames

Μπαίνουμε σε νέα εποχή.

H Electronic Arts αποκάλυψε το λογότυπο του EA Sports FC, το νέο όνομα της δημοφιλούς σειράς ποδοσφαιρικών της τίτλων, μετά τη λήξη της συνεργασίας με την Παγκόσμια Ποδοσφαρική Ομοσπονδία, γεγονός που της «αφαίρεσε» το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα FIFA. Τη στιγμή αυτή η εταιρεία δεν είναι έτοιμη να παρουσιάσει κάτι από πλευράς gameplay και θα πρέπει να περιμένουμε ως τον Ιούλιο, οπότε και θα πραγματοποιηθούν οι σχετικές αποκαλύψεις.

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαφημιστική προώθηση του EA Sports FC, με καμπάνιες που θα τρέξουν σε αγώνες της Premier League της WSL, της La Liga, της Bundesliga, της Serie A και της Ligue 1.

Η ΕΑ χαρακτηρίζει τον διάδοχο του FIFA ως μια "πλατφόρμα δημιουργίας, καινοτομίας και ανάπτυξης νέων ποδοσφαιρικών εμπειριών, που θα συνδέει μεταξύ τους εκατοντάδες εκατομμύρια οπαδούς του βασιλιά των σπορ που παίζουν σε κονσόλες, υπολογιστές, μέσω διαδικτυακών προϊόντων και προϊόντων esports".

Join the Club https://t.co/w1dtuLclDp



We can’t wait to show you the future of football this July #EASPORTSFC pic.twitter.com/pS1fw8pFgZ