Μουσείο κατασκεύασε μια τεράστια arcade καμπίνα του Donkey Kong ύψους 6 μέτρων!

Με τη βοήθεια της ίδιας της Nintendo.

Το Strong National Museum of Play της Νέας Υόρκης παρουσίασε πρόσφατα μια τεράστια arcade καμπίνα του Donkey Kong ύψους 6 μέτρων!

To timing μόνο τυχαίο δεν είναι, μιας και στην παρούσα χρονική στιγμή προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία Super Mario Bros. To μουσείο σημείωσε με σχετικό του μήνυμα στο Twitter πως η Nintendo βοήθησε σε αυτήν την τεράστια κατασκευή.

Ο Super Mario εμφανίζεται για πρώτη φορά στην αγορά των videogames μέσα από αυτό το παιχνίδι και μάλιστα με άλλο όνομα, Jumpman, αφού το μόνο που έκανε ήταν να πηδάει τα βαρέλια που του πέταγε ο συμπαθής -κατά τα άλλα- γορίλας από την κορυφή της πίστας.

Το arcade είναι λειτουργικό και θα είναι διαθέσιμο για τους επισκέπτες από τις 30 Ιουνίου.

Απλά για να παίξουν θα χρειαστεί να σκαρφαλώσουν σε μια σκάλα έτσι ώστε να μπορούν να φτάσουν τον μοχλό και τα πλήκτρα.

As part of our June 30 expansion, The Strong will create the world’s largest, playable Donkey Kong arcade game. The game will stand nearly 20-feet tall and will be available for guests to play! Thank you @NintendoAmerica for providing input on the project.#DonkeyKong #Arcade pic.twitter.com/xQhsRVvCib