Έτσι φαίνεται πως θα είναι εξωτερικά το iPhone 15 Pro (pics)

Νέες εικόνες στη δημοσιότητα από την ιστοσελίδα 9to5Mac.

Μπορεί να βρισκόμαστε αρκετά μακριά από την ανακοίνωση των iPhone 15, αλλά νέες εικόνες έρχονται στη δημοσιότητα και αυτή τη φορά από την ιστοσελίδα 9to5Mac.

Το γνωστό site δημιούργησε με γραφίστα εικόνες του iPhone 15 Pro, βάσει των πληροφοριών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από κατασκευαστές περιφερειακών.

Όπως φαίνεται λοιπόν θα έχουμε ένα νέο περίβλημα, μεγαλύτερο εξόγκωμα στο πίσω τμήμα για το κομμάτι των καμερών, πιο λεπτά περιθώρια γύρω από την οθόνη και νέα πλήκτρα για τον ήχο.

Μέσα σε όλα, εμφανίστηκε και πληροφορία πως το iPhone 15 Pro θα κυκλοφορήσει και σε ένα νέο χρωματισμό (βαθύ κόκκινο), με την κωδική του ονομασία να είναι 410D0D και το επίσημο όνομα “Dark Sienna”, ενώ φαίνεται πως θα έρθει να αντικαταστήσει το Deep Blue για να βγει μαζί με τα κλασικά ασημί, μαύρο και λευκό.

Στα σχέδια απεικονίζονται ακόμη πιο κυρτές άκρες, ενώ επιβεβαιώνονται και οι μεγαλύτεροι αισθητήρες στο πίσω μέρος. Τέλος, στο κάτω μέρος της νέας συσκευής φαίνεται και η υποδοχή USB-C που θα αντικαταστήσει για πρώτη φορά στη σειρά τη θύρα Lightning.

Επίσημα αποκαλυπτήρια για το iPhone 15 αναμένονται τον Σεπτέμβριο.

