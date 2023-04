Συνεχίζονται οι δηλητηριάσεις μαθητριών σε σχολεία στο Ιράν 

Αλλο ένα περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης σε μαθήτριες του Ιράν ήρθε το Σάββατο στο φως της δημοσιότητας.

Δεκάδες κορίτσια δηλητηριάσθηκαν το Σάββατο (8/4) σε πολλά σχολεία στο Ιράν που συγκλονίζεται εδώ και τέσσερις μήνες από μυστηριώδη υπόθεση δηλητηρίασης μαθητριών, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Από το τέλος του Νοεμβρίου, πολλά σχολεία του Ιράν, στην πλειονότητά τους σχολεία θηλέων , πλήττονται από αιφνίδιες δηλητηριάσεις από εισπνοή αερίων ή από άλλες τοξικές ουσίες, που προκαλούν αδιαθεσία και λιποθυμία και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούν νοσηλεία.

