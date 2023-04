Δίκη Τραμπ: Δημοσιογράφοι έδιναν τις θέσεις τους έξω από το δικαστήριο αντί 10.000 δολαρίων

Σε μια σοκαριστική τροπή των γεγονότων, δημοσιογράφοι πιάστηκαν να προσφέρουν τις θέσεις τους στην ουρά, που έχει διαμορφωθεί έξω από την δικαστική αίθουσα που θα πραγματοποιηθεί η δίκη του Τραμπ, έναντι του ποσού των 10.000 δολαρίων.

Η δίκη έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης, με τους δημοσιογράφους να στριμώχνονται για προνομιακές θέσεις στην αίθουσα του δικαστηρίου για να έχουν την καλύτερη δυνατή κάλυψη της διαδικασίας.

Σύμφωνα με πηγές, ορισμένοι από τους δημοσιογράφους εκμεταλλεύονται τη ζήτηση για θέσεις στην αίθουσα του δικαστηρίου για να βγάλουν γρήγορα λεφτά. Προσφέρουν τις θέσεις τους σε πλούσιους ιδιώτες που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν την υπέρογκη αμοιβή για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη δίκη αυτοπροσώπως.

Greetings from ~The Line~ which is 50 or 60 reporters long. Pizza boxes, lawn chairs, and blankets are strewn about. Some people are sleeping, others are socializing. @HellGateNY says they’re selling their #2 spot for “$10K minimum.” The night is young. pic.twitter.com/yOj5608Han