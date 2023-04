Κι άλλος «κουβάς» για Drake: Έχασε 250.000$ στο NCAA

Ο Καναδός ράπερ Drake φέρεται να έχασε το ιλιγγιώδες ποσό των 250.000 δολαρίων στους αγώνες μπάσκετ του Final Four.

Ο Καναδός ράπερ Drake φέρεται να έχασε το ιλιγγιώδες ποσό των 250.000 δολαρίων στους αγώνες μπάσκετ του Final Four, αφού έβαλε στοίχημα στις ομάδες που έχασαν. Αυτό είναι το τελευταίο σε μια σειρά από αθλητικά στοιχήματα για το μουσικό είδωλο, το οποίο είναι γνωστό ότι ποντάρει μεγάλα ποσά σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στον Drake, το στοίχημα τοποθετήθηκε στους Florida Atlantic Owls, οι οποίοι ηττήθηκαν από τους San Diego State Aztecs, ενώ την ίδια στιγμή είχε ποντάρει να κερδίσουν οι Miami Florida Hurricanes που ηττήθηκαν από τους Connecticut Huskies. Παρά την απογοήτευσή του, ο Drake λέγεται ότι πήρε την ήττα με το μαλακό και ήδη κοιτάζει μπροστά στο επόμενο μεγάλο στοίχημα.

