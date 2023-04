Εντυπωσιακό θέαμα: Η στιγμή που κεραυνοί χτύπησαν το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη (vid)

Εντυπωσιακά πλάνα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από κεραυνούς στο κτίριο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη.

Η Daily Wire σημειώνει ότι λόγω του ύψους του πύργου, υπάρχει πάντα μεγάλη πιθανότητα να χτυπηθεί από κεραυνό, αλλά κατασκευάστηκε με το πιο προηγμένο σύστημα προστασίας που διασφαλίζει την ασφάλεια όχι μόνο του κτιρίου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Το δομικό στοιχείο εμποδίζει το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα χτυπήματα από κεραυνούς στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου δεν είναι πάντως σπάνιο φαινόμενο. Σύμφωνα με τον Accuweather, κατά την περίοδο 2015-2020, αυτό το κτίριο χτυπήθηκε 189 φορές. Αυτό το καθιστά το δεύτερο περισσότερο χτυπημένο από κεραυνούς κτίριο στις ΗΠΑ μετά τον Πύργο Willis του Σικάγο, ο οποίος χτυπήθηκε 250 φορές από κεραυνό την ίδια περίοδο.

