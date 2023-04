Οι θεωρίες συνομωσίας για την αποφυλάκιση του Andrew Tate: Το Matrix και οι φόβοι για την ζωή του

Yπάρχει μια θεωρία των υποστηρικτών του που συνδέει την αποφυλάκιση με το Matrix.

Είναι σύνηθες σε θέματα της επικαιρότητας να προκύπτουν και θεωρίες συνομωσίας. Έτσι και οι θαυμαστές του Άντριου Τέιτ πιστεύουν ότι υπάρχει κάτι τρομερό με την ημερομηνία της αποφυλάκισής του.

Η αποφυλάκιση του Άντριου Τέιτ

Οι Αρχές αποφάσισαν την περασμένη εβδομάδα να αφήσουν τον Τέιτ και τον αδελφό του Τριστάν έξω από τη φυλακή της Ρουμανίας και αντ' αυτού να τους θέσουν σε κατ' οίκον περιορισμό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η αστυνομία, θα συνεχίσουν να διερευνούν τους ισχυρισμούς ότι εμπλέκονται σε οργανωμένο έγκλημα και εμπορία ανθρώπων.

Τα αδέρφια αφέθηκαν ελεύθερα στις 31 Μαρτίου αφού πέρασαν τρεις μήνες πίσω από τα κάγκελα.

Ωστόσο υπάρχει μια θεωρία των υποστηρικτών του που συνδέει την αποφυλάκιση με το Matrix. Ο Andrew Tate μιλάει πολύ για το Matrix. Μετά τη σύλληψή του τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ο αμφιλεγόμενος πρώην kickboxer έγραψε στο Twitter: «Οι Matrix έστειλαν τους πράκτορες τους».

The Matrix may have imprisoned me,



But I am free inside The Real World.https://t.co/hopcAAMksL pic.twitter.com/uxckupgr24