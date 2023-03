Αποφυλακίζεται ο Άντριου Τέιτ μετά από τρεις μήνες: Θα μπει σε κατ' οίκον περιορισμό (vid)

Η έρευνα των αρχών εναντίον των αδερφών Τέιτ περί εμπορίας ανθρώπων και συγκρότησης εγκληματικής ομάδας συνεχίζεται.

Αποφυλακίστηκε ο αμφιλεγόμενος influencer, Άντριου Τέιτ αλλά και ο αδερφός του Τρίσταν οι οποίοι βρίσκονταν σε ρουμανική φυλακή τους τελευταίους τρεις μήνες.

Τα δύο αδέρφια αναμένεται πλέον να τεθούν σε κατ' οίκον περιορισμό, αφού κέρδισαν την έφεση για την αποφυλάκισή τους. Συγκεκριμένα, το Εφετείο του Βουκουρεστίου αποφάνθηκε υπέρ της έφεσης των Τέιτ, ο οποίος αμφισβήτησε την απόφαση δικαστή την περασμένη εβδομάδα να παρατείνει για τέταρτη φορά τη σύλληψή του σε 30 ημέρες.

BREAKING: Andrew Tate and his brother Tristan released from jail and put under house arrest, spokesperson says



Read more here: https://t.co/f1r09dQAgW



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/BXd7aio0gc