Σε δημοπρασία το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Πολ Γουόκερ στην ταινία Fast and Furious (vid)

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Πολ Γουόκερ ως Μπράιναν Ο΄ Κόνερ στο Fast and Furious πωλείται σε δημοπρασία.

Ο οίκος Bonhams ετοιμάζεται να διοργανώσει διαδικτυακή δημοπρασία από τις 28 Απριλίου έως τις 5 Μαΐου για την πώληση του Nissan Skyline R34 GT-R του 2000, το οποίο αποκαλεί «ένα από τα πιο διάσημα σύγχρονα αυτοκίνητα του κινηματογράφου» και ένα αυτοκίνητο που φέρνει στη μνήμη των περισσότερων τον Πολ Γουόκερ.

