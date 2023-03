Εμφανίστηκαν φωτογραφίες των ASUS ROG Phone 7 και ASUS ROG Phone 7 Pro

Πριν τις επίσημες ανακοινώσεις που αναμένονται στις 13 Απριλίου.

Η σειρά ASUS ROG Phone 7 ετοιμάζεται να παρουσιαστεί και να κυκλοφορήσει στις 13 Απριλίου και πριν φτάσουμε εκεί, ήρθαν στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες.

Το υλικό εμφανίστηκε από την εθνική επιτροπή τηλεπικοινωνιών της Ταϊβάν, στην οποία φαίνονται οι εκδόσεις ASUS ROG Phone 7 και ASUS ROG Phone 7 Pro και οι οποίες δανείζονται αρκετά στοιχεία από την περσινή σειρά.

Στο πίσω μέρος τους υπάρχει μια μικρή οθόνη, ενώ η μπαταρία τους θα έχει χωρητικότητα 6000mAh με υποστήριξη φόρτισης στα 65W.

Ο μηχανισμός ψύξης Aero Active Cooler θα αναλάβει να κρατάει χαμηλά τη θερμοκρασία και στο εσωτερικό των τηλεφώνων θα βρίσκουμε το Snapdragon 8 Gen 2 chipset.

Από πλευράς λειτουργικού θα έχουμε Android 13 και η οθόνη τους θα είναι AMOLED με διαγώνιο 6.78 ιντσών και ρυθμό ανανέωσης στα 165Hz.

Asus ROG Phone 7 and 7 Pro photos reveal design. The phones appeared on the National Communications Commission of Taiwan's website. #ASUS #ROG #ASUSROGPhone7 #ASUSROGPhone7Pro pic.twitter.com/wdoO7fW9vM