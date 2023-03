Ο Μπλίνκεν ζητά από τους Αμερικανούς να φύγουν από τη Ρωσία μετά τη σύλληψη του δημοσιογράφου

Πρόκειται για την πρώτη σύλληψη Αμερικανού δημοσιογράφου σε ρωσικό έδαφος για κατασκοπεία έπειτα από δεκαετίες.

Ο Ίβαν Γκερσκόβιτς, δημοσιογράφος της Wall Street Journal προφυλακίστηκε σε ρωσικό έδαφος κατηγορούμενος για κατασκοπεία.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επανέλαβε τη σύσταση προς τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Ρωσία, ενώ κάλεσε όσους ζουν ή εργάζονται εκεί αυτή τη στιγμή να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα.

We are deeply concerned over Russia’s announcement it has detained a U.S. citizen journalist. The @StateDept’s highest priority is the safety and security of U.S. citizens abroad. If you are a U.S. citizen living or traveling in Russia – please leave immediately.