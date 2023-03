Η Ρίτα Γουίλσον τραγούδησε Κόκοτα στη δεξίωση στον Λευκό Οίκο για την 25η Μαρτίου (vid)

Η σύζυγος του Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον έστρεψε όλα τα φώτα πάνω της όταν τραγούδησε Κόκοτα στον Λευκό Οίκο για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου.

Την παράσταση έκλεψαν οι Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον κατά την διάρκεια της δεξίωσης που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, στον Λευκό Οίκο για την αναγνώριση της Ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Η στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν η Ρίτα Γουίλσον, η οποία έχει πολιτογραφηθεί Ελληνίδα μαζί με τον διάσημο σύζυγό της, τραγούδησε Σταμάτη Κόκοτα και το τραγούδι «Μια παρένθεση και μόνο».

Rita Wilson performing at the ⁦ @WhiteHouse ⁩ for Greek Independence Day pic.twitter.com/wEK923Xtu7

Στη σκηνή ανέβηκε και ο Τομ Χανκς αφού ο Τζο Μπάιντεν αστειεύτηκε προς τη Ρίτα Γουίλσον λέγοντάς της: «Το ταλέντο σου είναι απίστευτο. Και το μόνο που με ανησυχεί είναι το γούστο σου στους άνδρες». «Έχεις κάτι να πεις Τομ;» ρώτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον διάσημο ηθοποιό που απάντησε «δεν είμαι Έλληνας αλλά είχα την λογική να παντρευτώ μία Ελληνίδα» προκαλώντας γέλια στο κοινό.

Tom Hanks in the crowd as wife Rita Wilson performs during the Greek Independence Day reception at the White House on Wednesday. pic.twitter.com/gft39ndVex