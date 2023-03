Τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Γερμανία η Κριστίν Λαγκάρντ 

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά.

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά. Εκπρόσωπός της δήλωσε πως το αυτοκίνητό της «ενεπλάκη σε ένα τροχαίο το απόγευμα της Παρασκευής (24/3), μετά την αναχώρησή της από τη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες».

Η κα Λαγκάρντ ήταν επιβάτιδα στο όχημα και τραυματίστηκε ελαφρά, όπως φάνηκε και από τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε. Θα φορά αυχενικό κολάρο για κάποιο διάστημα, αλλά θα συνεχίσει κανονικά την άσκηση των καθηκόντων της. Κανείς άλλος από τους επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

ECB President Christine Lagarde was the passenger in a car that was involved in an accident last week and suffered a “very minor injury,” according to a spokesperson https://t.co/hiBwF36Xys