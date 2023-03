Βίντεο ντοκουμέντο από την εισβολή και τους πυροβολισμούς της 28χρονης στο σχολείο του Τενεσί (vid)

Με τον χειρότερο τρόπο βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ, μετά το τελευταίο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σχολείο του Τενεσί.

Σε πρώτο πλάνο ξανά ο διάλογος για τη βία και την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ, μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα (27/03) μέσα σε πρωτοβάθμιο ιδιωτικό σχολείο στη Νάσβιλ, στην πολιτεία Τενεσί του αμερικανικού Νότου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία παιδιά και τρεις ενήλικες.

Το πρόσωπο που διέπραξε το νέο λουτρό αίματος σκοτώθηκε πολύ γρήγορα από αστυνομικούς που έφθασαν επιτόπου, με τις πληροφορίες της αστυνομίας να αναφέρουν πως επρόκειτο για γυναίκα, διεμφυλική, 28 ετών, ονόματι Όντρεϊ Χέιλ, η οποία είχε καθαρό ποινικό μητρώο.

NASHVILLE: Police release surveillance video of trans suspect Audrey Elizabeth Hale, 28, shooting out windows to the building, then walking the school halls armed with 2 rifles and a 9 millimeter pistol.



Hale went on to kill 3 children, and 3 adults.pic.twitter.com/W6tqf6gpVU