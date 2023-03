Μακελειό στο Τενεσί: Η στιγμή που η 28χρονη φτάνει στο σχολείο και ανοίγει πυρ (vid)

Βίντεο ντοκουμέντο από το μακελειό στο Τενεσί, με την 28χρονη να φτάνει στο σχολείο και να ανοίγει πυρ.

Τρία παιδιά και τρεις ενήλικοι σκοτώθηκαν χθες (27/3) μέσα σε πρωτοβάθμιο ιδιωτικό σχολείο στο Νάσβιλ, στην πολιτεία Τενεσί των ΗΠΑ, τραγωδία της οποίας οι περιστάσεις είναι ακόμη ασαφείς, αλλά επανέφερε σε πρώτο πλάνο τον διάλογο για τη βία με τη χρήση όπλων στη χώρα.

Το πρόσωπο που διέπραξε το νέο λουτρό αίματος σκοτώθηκε πολύ γρήγορα από αστυνομικούς που έφθασαν επιτόπου. Η αστυνομία έκανε λόγο για γυναίκα διεμφυλική, 28 ετών, ονόματι Όντρεϊ Χέιλ, η οποί είχε καθαρό ποινικό μητρώο.

Μπήκε χθες (27/3) το πρωί στο μικρό ιδιωτικό χριστιανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της πρωτεύουσας του Τενεσί «The Covenant School», οπλισμένη με δυο τουφέκια εφόδου και πιστόλι, πυροβολώντας γυάλινη πόρτα.

Κατευθύνθηκε στον πρώτο όροφο του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο είχε φοιτήσει, πυροβόλησε και σκότωσε τρία παιδιά, δυο κορίτσια κι ένα αγόρι, ηλικιών μεταξύ 8 και 9 ετών, και τρία ενήλικα πρόσωπα, ηλικιών μεταξύ 60 και 61 ετών.

Το όνομα του ενός από τα ενήλικα θύματα, της Κάθριν Κουνς, αντιστοιχεί σε αυτό της διευθύντριας του σχολείου, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Αστυνομικοί που έσπευσαν άμεσα επιτόπου εξουδετέρωσαν την ένοπλη. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε κάπου ένα τέταρτο της ώρας από τη στιγμή που έγινε η πρώτη κλήση στην αστυνομία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της Ντον Άαρον.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μια από τις εκπαιδευτικούς μπόρεσε να τηλεφωνήσει στην κόρη της. «Μου είπε πως είχαν κρυφτεί μέσα σε ντουλάπα και ακούγονταν πυροβολισμοί παντού», αφηγήθηκε η Έιβερι Μίρικ στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WSMV4, ο οποίος ανήκει στο εθνικό δίκτυο του NBC.

Παρότι δήλωσε ανακουφισμένη που η μητέρα της επέζησε, η κυρία Μίρικ πρόσθεσε πως «πονάει για τους άλλους» που δεν δέχθηκαν κανένα τηλεφώνημα, που έχασαν δικούς τους ανθρώπους.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ