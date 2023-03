Αιματοκύλισμα στις ΗΠΑ: Νεκρά τρία παιδιά μετά από πυροβολισμούς σε χριστιανικό σχολείο

Τουλάχιστον τρία παιδιά σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε χριστιανικό σχολείο στο Νάσβιλ. Ο δράστης εξουδετερώθηκε μετά την επίθεση.

Τρία παιδιά σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) σε ιδιωτικό χριστιανικό σχολείο στο Νάσβιλ των ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης έπεσε κι εκείνος νεκρός

🚨#BREAKING: Active shooter event taking place with multiple casualties reported inside at the Covenant School ⁰⁰📌#Nashville | #Tennessee



Currently numerous law enforcement and other agencies are responding to a mass casualty event with multiple children shot inside the… pic.twitter.com/aXwnVLt735 March 27, 2023

BREAKING NEWS: Police are on the scene at a school shooting in Nashville, Tennessee. Four people are confirmed dead including the suspected shooter. pic.twitter.com/sCc71HuhCy — NEWSMAX (@NEWSMAX) March 27, 2023

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατος των τριών παιδιών διαπιστώθηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Monroe Carell Jr, όπου και μεταφέρθηκαν μετά το περιστατικό.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση παραμένουν αδιευκρίνιστες στην παρούσα φάση.

School Shooting In #Tennessee: Early Reports



According to initial reports, four people have died at #NashvilleCovenantSchool. pic.twitter.com/034dFno21Q — Newsistaan (@newsistaan) March 27, 2023

