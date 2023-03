Max Romeo στο Gazzetta: «Με τον Μπομπ Μάρλεϊ στη ρέγκε δίναμε έμφαση στην αγάπη και την ειρήνη»

Ο ζωντανός θρύλος της roots reggae, o προκλητικός στιχουργός και ερμηνευτής λίγο πριν συμπληρώσει τα 80 χρόνια του, έρχεται στη χώρα μας για τελευταία φορά στα πλαίσια της παγκόσμιας “Farewell Tour”

O Max Romeo έρχεται με όλες τις σπουδαίες επιτυχίες της πολυετούς καριέρας του. Μαζί του, οι Azizi & Xana Romeo και φυσικά η εκρηκτική Charmax band, που τον συνοδεύει τα τελευταία χρόνια, για 2 μνημειώδεις συναυλίες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα!



Ο Max Romeo (γεννημένος Maxwell Livingston Smith το 1944 στη Jamaica) εργαζόταν από τα 14 του σε μια φυτεία ζαχαροκάλαμου, μέχρι που η νίκη του σε ηλικία 18 ετών σε ένα τοπικό διαγωνισμό ταλέντων, τον ώθησε να φύγει για την πρωτεύουσα Kingston ώστε να κυνηγήσει μια καριέρα στη μουσική. Υιοθέτησε το ψευδώνυμο του κατόπιν συμβουλής του θρυλικού παραγωγού Bunny Lee και έγινε σύντομα γνωστός χάρη στους απροκάλυπτα υποβλητικούς στίχους του που προκάλεσαν κατακραυγή και οδήγησαν στο λανσάρισμα ενός εντελώς νέου στυλ reggae.

Το 1992 κατά την παρουσία του στην Αγγλία, παραχώρησε sample από τη μεγάλη του επιτυχία “Chase the Devil” στην ανερχόμενη electronica μπάντα του παραγωγού Liam Howlett κι έτσι γεννήθηκε το “Out of Space” των The Prodigy, ενώ samples από το ίδιο τραγούδι χρησιμοποίησε μια δεκαετία αργότερα ο Kanye West για το χιτ του Jay-Z “Lucifer”.

H μουσική και στιχουργική του είναι διαχρονική και η σκηνική του παρουσία επιβλητική. Κάθε συναυλία του παραμένει μια αξέχαστη στιγμή που μας πλημμυρίζει με θετικά συναισθήματα.

Αυτή την εμπειρία θα έχουμε ευκαιρία να ζήσουμε για τελευταία φορά τον ερχόμενο Απρίλιο σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Η συνέντευξή του στο gazzetta.gr

Το τραγούδι σας "Chase the Devil" έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές παραγωγές ως sample. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Prodigy. Το περιμένατε όταν το γράψατε;

Για να είμαι ειλικρινής όχι. Αρχικά φαντάσου ζήτησα από τον Lee Perry να το αποσύρει από το δίσκο. Ευτυχώς δεν με άκουσε!

Δημιουργείτε μουσική τα τελευταία 50 χρόνια. Πώς εξελίχθηκε η ρέγκε σκηνή μέσα σε όλο αυτό το διάστημα;

Όπως τα πάντα άλλωστε είχε τα ψηλά και τα χαμηλά σημεία της. Την εποχή του Μπομπ Μάρλεϊ στα 60s και 70s δίναμε έμφαση στην ειρήνη και την αγάπη αλλά μετά ήρθε η κάθοδος του είδους. Σήμερα, ξανά βλέπω επιστροφή της σκηνής με το δίκαιο να προωθείται ξανά από μερικούς νέους ρέγκε καλλιτέχνες.

Η μουσική σας συχνά καταπιάνεται με κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Πώς μπορεί η μουσική να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ακτιβισμού και αλλαγής;

Απλά με την προώθηση της μουσικής που ασπάζεται και κηρύσσει την θετική αύρα και την ειρήνη. Προωθούμε τη μουσική που έχει ως στόχο το φως και την ενθάρρυνση. Έτσι θα δούμε να γίνεται διαφορά.

Έχετε συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες μέσα στα χρόνια. Ποια ήταν η αγαπημένη σας συνεργασία;

Γνώρισα τον Keith Richards των Rolling Stones όταν δούλευα το δίσκο “Holding Out My Love to You”. Ήταν μία τέλεια συνεργασία.

Ήσασταν πρωτοπόρος στο στυλ του “rude boy” για τη ρέγκε σκηνή πίσω στα 60s. Πώς είχε δημιουργηθεί το στιλ αυτό και τι πιστεύετε σήμερα για το συγκεκριμένο προφίλ;

Αν και το “Wetdream” είναι το single με τη μεγαλύτερη επιτυχία, δεν είμαι πολύ περήφανος για αυτό σήμερα. Συντάσσομαι περισσότερο με την μουσική που αλλάζει συνειδήσεις.

Η μουσική σας έχει επίσης στοιχεία πνευματικότητας. Πώς επηρέασε τη μουσική σας η πίστη;

Η πίστη μου στον Ρασταφαριανισμό είναι αυτή που στην πραγματικότητα με οδήγησε σε όλη μου τη ζωή ώστε να καταλαβαίνω τις διαφορές ανάμεσα στο σωστό και το λάθος.

Έχετε γυρίσει με τις περιοδείες όλο τον κόσμο. Ποια ήταν η αγαπημένη σας performance και γιατί;

Το πρώτο σόου που έκανα στην Γαλλία ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία. Εξαφανίστηκα από τη σκηνή για λίγο και μερικοί απόρησαν για το αν είμαι ακόμη ζωντανός (γέλια).

Σάββατο 1 Απριλίου 2023

WE (Λεωφ. Γ' Σεπτεμβρίου 3, Θεσσαλονίκη)

Opening act: Dub Garden Mic System

Τα εισιτήρια κοστίζουν 22€ (περιορισμένη προπώληση), 25€ (προπώληση), 28€ (ταμείο)



Εισιτήρια προπωλούνται μέσω του viva.gr και του δικτύου καταστημάτων του, όπως και στο κατάστημα WE (Λεωφ. Γ' Σεπτεμβρίου 3, Θεσσαλονίκη).

Κυριακή 2 Απριλίου 2023

Fuzz Live Music Club (Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος)

Opening act: Blend Mishkin feat. BNC

Τα εισιτήρια κοστίζουν 22€ (περιορισμένη προπώληση), 25€ (προπώληση), 28€ (ταμείο)

Εισιτήρια προπωλούνται μέσω του viva.gr και του δικτύου καταστημάτων του, όπως και στο κατάστημα Metal Era (Εμ. Μπενάκη 22, Αθήνα).

Ηλεκτρονική προπώληση:

https://www.viva.gr/tickets/music/max-romeo-live-in-greece-farewell-tour-2023