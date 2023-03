Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών στη Γαλλία: Αυτή την φορά για την κατασκευή δεξαμενής άρδευσης (vid)

Νέο μέτωπο συγκρούσεων στη Γαλλία, καθώς διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την κατασκευή δεξαμενής, στην αγροτική συνοικία Sainte-Soline.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν καθώς υπήρξαν σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ της γαλλικής αστυνομίας και των διαδηλωτών που αντιτίθενται, σε μια μεγάλη δεξαμενή νερού για την άρδευση αγροκτημάτων, παρά την απαγόρευση των συγκεντρώσεων στην περιοχή.

Situation extrêmement tendue à Sainte-Soline, les manifestants font usage d'explosifs et de jets de pierres contre les gendarmes.

Η αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα για να απωθήσει ορισμένους διαδηλωτές που πέταξαν πυροτεχνήματα καθώς διέσχιζαν τα χωράφια για να πλησιάσουν την περιοχή στην αγροτική συνοικία Sainte-Soline, στη Γαλλία.

25 000 personnes dans les différents cortèges en route vers #SainteSoline



Du monde à perte de vue.



Et une chouette ambiance, conviviale et solidaire.



On continue 💪#BassinesNonMerci