Σοκαρισμένοι άνθρωποι διέκριναν μυστηριώδη φωτεινά αντικείμενα που διασχίζουν τον ουρανό (vid)

Άνθρωποι στη Φλόριντα έμειναν έκπληκτοι αφού είδαν ένα απροσδόκητο φωτεινό σόου τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πριν από την ανατολή του ήλιου την Πέμπτη 23 Μαρτίου, καθώς οι κάτοικοι της νοτιοδυτικής Φλόριντα άρχισαν να σηκώνονται και να προετοιμάζονται για την ημέρα τους, εντοπίστηκε μια ροή από φώτα πορτοκαλί χρώματος να ταξιδεύουν στον ουρανό.

Fireballs over SWFL!



We've received a number of reports and videos of multiple fireballs in the sky over SWFL this morning just before 5AM. This video is from Fort Myers sent in by viewer Jeffery Berry.#Meteorite #Florida #fireball #UFO pic.twitter.com/GM1pVmRUie