Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τον Πούτιν: Βίντεο με μαχητικά που συνοδεύουν βομβαρδιστικά B-52

Το μήνυμα που στέλνουν τα B52 στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν - Σι.

Ένα ζεύγος αμερικανικών βομβαρδιστικών B-52 συμμετείχε σε αποστολή πάνω από την Ευρώπη μαζί με άλλους τρεις συμμάχους του ΝΑΤΟ, σε μια επίδειξη δύναμης της στρατιωτικής συμμαχίας, όπως φαίνεται σε βίντεο, καθώς η υποστήριξη της Κίνας προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν αυξάνεται εν μέσω της συνεχιζόμενης εισβολής του στην Ουκρανία.

Το θεαματικό υλικό, που τραβήχτηκε από το πιλοτήριο του ενός από τα δύο βομβαρδιστικά B-52 Stratofortress με πυρηνικές δυνατότητες, έδειξε το αντίστοιχο αεροσκάφος να πετάει πάνω από τα σύννεφα μαζί με μαχητικά αεροσκάφη από την Ισπανία, την Ιταλία και τη Ρουμανία.

Η Διοίκηση Αεροπορίας του ΝΑΤΟ ανέφερε στο Twitter ότι «τα B-52 εκπαιδεύονται με τις συμμαχικές αεροπορικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της αποστολής ενισχύοντας την ευρωατλαντική μας εταιρική σχέση» εν μέσω αυξημένων εντάσεων στην περιοχή.

Get a cockpit view of the @usairforce 🇺🇸B-52 Stratofortress bombers working with @NATO Allies 🇷🇴🇮🇹🇪🇸 during a recent mission over Europe



The B-52s are training with Allied Air Forces during their BTF mission strengthening our Euro-Atlantic partnership#StrongerTogether pic.twitter.com/i1JknUUFqt