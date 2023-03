Δέκα metal ύμνοι που θα σαρώσουν το Release Athens!

Το αγαπημένο φεστιβάλ επιστρέφει με πέντε ημέρες σκληρού ήχου και όλοι οι metalheads θα είναι εκεί!

Μετά τις περσινές καταιγιστικές μέρες με τις εμφανίσεις ονομάτων όπως οι Slipknot, Judas Priest, Sabaton και Manowar, το Release Athens θα αφιερώσει και φέτος πολλές μέρες στον heavy ήχο!



Το 2023 οι metalheads θα έχουν πέντε μέρες στη... διάθεσή τους και ονόματα όπως οι Nightwish, Helloween, Amon Amarth, Disturbed, Parkway Drive , Kreator και Soulfly ενώ αναμένονται άμεσα κι άλλες ανακοινώσεις για την συμπλήρωση των lineup.

Εμείς επιλέξαμε δέκα κλασικά τραγούδια του σκληρού ήχου που θα ακουστούν το καλοκαίρι στην Πλατεία Νερού.

Ξεκινάμε!

Helloween - "I'm alive"



Ένα σαρωτικό τραγούδι από ένα θρυλικό άλμπουμ που καθόρισε το power metal! To “I’m Alive”, απ’το πρώτο μέρος του “Keeper of the Seven Keys” είναι μια ακόμα σπουδαία στιγμή των Γερμανών θρύλων.



Amon Amarth - "Guardians of Asgaard"



Mια από τις πιο σταθερές δυνάμεις του heavy metal, προσφέρoυν στο φανατικό κοινό τους, επιβλητικές συναυλίες με ένα εντυπωσιακό show και τραγούδια σαν αυτό. Μα το σφυρί του Thor, πως να τους χάσεις;

Helloween - "I want out"



Mια απ’τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Γερμανών φίλων μας, το anthem “I Want Out” με το κλασικό video clip που διαδραματίζεται στο… στόμα του Kiske.

Nightwish - “Phantom of the Opera”



Το “Phantom of the Opera”, ίσως η πιο κλασική διασκευή που έχουν κάνει οι Nightwish, ήταν για 17 ολόκληρα χρόνια ένα τραγούδι που δεν έπαιζαν ποτέ στις συναυλίες τους. Αυτό άλλαξε τον περασμένο Νοέμβριο, όταν στη σκηνή του sold-out Ziggo Dome στο Άμστερνταμ ανέβηκε ο Henk Poort, ένα θρύλος της όπερας και του μιούζικαλ στην Ολλανδία, για να τραγουδήσει μαζί με την Floor Jansen.

Parkway Drive - "Wild Eyes"

Tραγούδι-ομοβροντία, φέρνει αμέσως το χαμόγελο σε οπαδούς και μπάντα πριν ξεκινήσει το... moshing και το headbanging! Το single μέσα από το "Atlas" (2012) είναι από τα πρώτα που έδειξαν το δρόμο προς την κορυφή στους Parkway Drive και έως σήμερα δεν λείπει από καμία συναυλία τους.

Kreator - "Violent Revolution"



Το κλασικό τραγούδι από τον ομότιτλο δίσκο του 2001, έδωσε στους Γερμανούς τιτάνες της thrash με δεύτερη ζωή! Απόλυτο highlight σε κάθε εμφάνισή τους, σπέρνει ακόμα... τρόμο και όλεθρο.

Nightwish - “Our Decades In The Sun”



Ο Tuomas Holopainen έχει δηλώσει επανειλημμένα πως αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που έγραψαν ποτέ οι Nightwish. Φέτος, και για πρώτη φορά στην καριέρα τους, αυτή η συγκλονιστική μπαλάντα ακούγεται στις συναυλίες τους σε μια ανατριχιαστική, ακουστική εκδοχή όπου η Floor Jansen δικαιολογεί κάθε κομπλιμέντο που γράφτηκε ποτέ για τη φωνή της.

Disturbed - "Hey You"



Το "Hey You" είναι το 11o νούμερο 1 τους στον αμερικανικό mainstream rock songs κατάλογο επιτυχιών, αριθμός ρεκόρ για τους Distrurbed! Στην κορυφή είχαν βρεθεί και τραγούδια σαν τα "The Vengeful One", "The Light", "The Sound of Silence", "Open Your Eyes", "Are You Ready", "Another Way To Die" που θα απολαύσουμε στην Πλατεία Νερού.

Amon Amarth - "Shield Wall"



Ένα ηχητικός τοίχος από βίκινγκς που έρχεται να σαρώσει τα πάντα στο πέρασμα του. Θα υπάρξουν ‘θύματα’ στα καλοκαιρινά φεστιβάλ με το "Shield Wall" όταν θα κραυγάζει ο Johan Hegg να υψώσουν οι βίκινγκς την ασπίδα τους.





Soulfly - "Jumpdafuckup"



O nu-metal ύμνος του "τοτέμ" Max Cavalera παραμένει έως σήμερα άγριος, βίαιος και σήμα-κατατεθέν στις εμνφανίσεις της μπάντας. Ο Corey Taylor των Slipknot ουσιαστικά... απήχθη από soundcheck στην έρημο της Ariozana (όπως έχει αποκαλύψει ο Max) για να ηχογραφήσει τα κλασικά φωνητικά σε μια από τις πλέον εμβληματικές συνεργασίες της metal μουσικής!

RELEASE ATHENS FESTIVAL 2023 / 5 METAL DAYS