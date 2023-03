Επιβιώνει η κυβέρνηση στη Γαλλία: Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση καταψήφισε σήμερα (20/3) το βράδυ οριακά την πρώτη από τις δύο προτάσεις μομφής κατά της γαλλικής κυβέρνησης για το σχέδιο μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού της συστήματος.

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση καταψήφισε σήμερα (20/3) το βράδυ οριακά την πρώτη από τις δύο προτάσεις μομφής κατά της γαλλικής κυβέρνησης για το σχέδιο μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού της συστήματος. Πρόκειται για την πρόταση μομφής που θα μπορούσε να συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

Αυτή η πρώτη πρόταση συγκέντρωσε 278 ψήφους από τις 287 ψήφους που απαιτούνται για την πτώση της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, κέρδισε την υποστήριξη πολιτικών από το αριστερό Nupes, καθώς και των ακροδεξιών της Μαρίν Λεπέν, κάποιων ανεξάρτητων και ορισμένων βουλευτών από τη δεξιά Les Républicains.

Όπως αναμενόταν, ούτε η δεύτερη πρόταση μομφής, που κατατέθηκε από το ακροδεξιό κόμμα της Λεπέν, Εθνικός Συναγερμός (RN), πέρασε. Οι συζητήσεις για τις δύο αυτές προτάσεις μομφής διεξήχθησαν σήμερα το απόγευμα σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, που σημαδεύτηκε από βουλευτές που αποχώρησαν πολλές φορές από την αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας.

Με το τέλος των ψηφοφοριών η αστυνομία στο Παρίσι έκανε χρήση δακρυγόνων κατά διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για τη μεταρρύθμιση.

