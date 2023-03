iPhone 15 Pro Max: Τα πιο λεπτά περιθώρια γύρω από την οθόνη που έχουμε δει σε smartphone!

Η Apple θέλει να κάνει τη διαφορά στο πιο ακριβό της μοντέλο.

Απέχουμε ακόμη αρκετό διάστημα μέχρι να δούμε το iPhone 15 και το iPhone 15 Pro, αλλά ήδη νεότερες φήμες γέμισαν το διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με τον Ice Universe, το iPhone 15 Pro Max θα παρουσιάσει τα πιο λεπτά περιθώρια που έχουμε δει ποτέ σε smartphone γύρω από την οθόνη του.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός leaker σημειώνει πως το πάχος του περιθωρίου θα βρίσκεται στο 1,55 χιλ., αφήνοντας πίσω του ακόμη και μοντέλα που τα πηγαίνουν εξαιρετικά σε αυτήν την κατηγορία, όπως τα Xiaomi 13 Pro (1,81 χιλιοστά), Samsung Galaxy S23 (1,95 χιλιοστά) και iPhone 14 Pro (2,17 χιλιοστά).

iPhone 15 Pro Max will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.(S22 and S23 ≈1.95mm,iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCo