Λανς Ρέντικ: Πέθανε ο ηθοποιός των «The Wire» και «John Wick»

Πέθανε ο ηθοποιός, Λανς Ρέντικ σε ηλικία μόλις 60 ετών έχοντας γίνει γνωστός για τη συμμετοχή του στο αστυνομικό δράμα «The Wire» αλλά και την ταινία «John Wick».

Ο θάνατός του ηθοποιού επιβεβαιώθηκε σήμερα από τη δημοσιογράφο, Μία Χάνσεν με τα αίτια, ωστόσο να μην έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Ο Ρέντικ έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής για τον ρόλο του υπαστυνόμου Σέντρικ Ντάνιελς στο «The Wire», τη σειρά του HBO που επαινέθηκε για τη ρεαλιστική και συχνά μελαγχολική απεικόνιση της αστυνόμευσης, του εγκλήματος, της εκπαίδευσης και άλλων πτυχών της ζωής στη Βαλτιμόρη του 2002.

