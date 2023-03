Σοκαριστικές εικόνες στο Αμβούργο με τα γερμανικά ΜΜΕ να μεταδίδουν επίθεση ενόπλου σε κέντρο μαρτύρων του Ιεχωβά που οδήγησε στον θάνατο έξι ανθρώπων.

Τουλάχιστον έξι είναι οι νεκροί από επίθεση σε κέντρο μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο, όπου αυτές τις ώρες επικρατεί πολύ μεγάλη αναστάτωση. Ένοπλος - αγνώστων στοιχείων έως τώρα - άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι και να υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, σύμφωνα με γερμανικά ρεπορτάζ.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει μία μεγάλη επιχείρηση στο σημείο. Μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν πως πρέπει να φύγουν από τα σπίτια τους.

BREAKING: At least six people dead and several more injured after a shooting in the northern German city of Hamburg, police said.https://t.co/EKLu12dCuS pic.twitter.com/s3MTMKy6h2