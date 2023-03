457% πάνω το PS5 στην αγορά της Ιαπωνίας, νέο video με τα games που έρχονται

H ιαπωνική είναι σημαντική αγορά για το PlayStation και φαίνεται πως κι εκεί τα πηγαίνει εξαιρετικά.

Τα λυμένα προβλήματα διαθεσιμότητας του PS5 φαίνεται πως έχουν εκτοξεύσει τις πωλήσεις του συστήματος σε όλες τις αγορές του πλανήτη.

Τα νεότερα στατιστικά για την Ιαπωνία, μάλιστα, αναφέρουν πως η κονσόλα της Sony κινείται στο 457% πάνω σε σχέση με την περσινή χρονιά την ίδια περίοδο.

Σύμφωνα με το Famitsu, τον Φεβρουάριο το PS5 ήταν η πρώτη κονσόλα σε πωλήσεις, με 366.982 συστήματα να φτάνουν στα χέρια καταναλωτών.

Όπως σημειώνεται και από ιαπωνικά Μέσα, το PS5 πούλησε τον προηγούμενο μήνα όσο τους 4 πρώτους μήνες του 2022 μαζί!

Για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το μομέντουμ, η Sony δημοσίευσε και ένα νέο video με τα παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα να κυκλοφορήσουν στο PS5 τους επόμενους μήνες και ειδικά στην ιαπωνική αγορά.

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα Final Fantasy XVI, Resident Evil 4 Remake, Monster Hunter Rise, Wo Long: Fallen Dynasty, Street Fighter 6, WILD HEARTS, Suicide Squad: Kill the Justice League, Like a Dragon: Ishin! Και Sword Art Online: Last Recollection, ενώ σύντομο πέρασμα κάνουν και τα Destiny 2: Lightfall, Horizon Forbidden West: Burning Shores, Gran Turismo 7, Loop8: Summer of Gods, Gundam Evolution, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, ONI: Road to be the Mightiest Oni, R-Type Final 3 Evolved, CRYMACHINA και Redemption Reapers.