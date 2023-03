Στις 10 Μαΐου το συνέδριο Google I/O 2023 με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη

Έρχεται με πάνω από 20 σχετικά προϊόντα που θα αποκαλυφθούν.

H Google ανακοίνωσε πως το ετήσιο συνέδριό της θα διεξαχθεί φέτος στις 10 Μαϊου.

Συγκεκριμένα, το Google I/O 2023 θα διεξαχθεί με μικρό αριθμό καλεσμένων σε συγκεκριμένο χώρο και θα μεταδοθεί ζωντανά έσω του διαδικτύου.

Φέτος εκτιμάται πως ο κολοσσός του internet θα εστιάσει κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη και με κεντρικό πυλώνα το Bard, την απάντηση της εταιρείας στο ChatGPT.

Ακόμη, αναμένονται προϊόντα για τη δημιουργία εικόνων, κώδικα προγραμματισμού και ελέγχου εφαρμογών.

Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι εκείνες τις ημέρες θα μάθουμε περισσότερα για την επόμενη έκδοση του λειτουργικού Android, αλλά και μερικά νέα προϊόντα στην κατηγορία του hardware.

Κάποιες πρώτες φήμες αναφέρουν ότι θα δούμε και κάποια πρώτα στοιχεία για το Google Pixel 7A, το φημολογούμενο αναδιπλούμενο smartphone της εταιρείας, αλλά και το επερχόμενο tablet.

Υπομονή λίγες ημέρες λοιπόν…

Excited that this year's #GoogleIO will be on May 10, live from Shoreline Amphitheatre in Mountain View and online at https://t.co/sWxfPsVvJi pic.twitter.com/QtNXE6wjl5